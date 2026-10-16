Администрация Санкт-Петербурга утвердила первый в истории города комплексный документ по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, который предусматривает переход к 2030 году на стопроцентную сортировку мусора и сокращение объёма захоронения до половины от общего количества.
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