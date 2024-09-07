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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» выйдет против «Народной Команды» в Кубке Надежды

7 сентября, суббота «Рома» – «Народная Команда», начало в 17:00 Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

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