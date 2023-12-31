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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Пародия на классику и "Голубой огонёк". Что смотреть по телевизору в новогоднюю ночь

Пародия на классику и "Голубой огонёк". Что смотреть по телевизору в новогоднюю ночь

Amic.ru рассказывают, что покажут на российском ТВ в новогоднюю ночь Новогодняя ночь – время, когда многие россияне предпочитают оставаться у экранов телевизоров, чтобы встретить праздник вместе с главными каналами и звездами страны.

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Комментарии
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nika_shatilova
Вот уж где без фонда СССР телевидение РФ нуль.
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11 час.

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