НЬЮ-ДЕЛИ, 19 октября. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории, современному развитию и технологическому оснащению метрополитенов стран СНГ, открылась в Русском доме в Нью-Дели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым