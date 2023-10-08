Ловчев: непонятна роль спортивного директора в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о проблемах столичного клуба. «Непонятна роль спортивного директора в «Спартаке» — получается пока, что он отдельно, Абаскаль и команда — отдельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии