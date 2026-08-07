Никогда не разряжаю телефон до нуля: 3 привычки, которые неприметно ускоряют износ батареи

Литий-ионные батареи телефонов теряют емкость с каждым циклом зарядки-разрядки. Хотя старение безизбежно, отдельные привычки ускоряют износ, сначала перегрев, долгое поддержание заряда батареи на уровне 100% и частая разрядка до нуля перед выключением.