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Никогда не разряжаю телефон до нуля: 3 привычки, которые неприметно ускоряют износ батареи

Литий-ионные батареи телефонов теряют емкость с каждым циклом зарядки-разрядки. Хотя старение безизбежно, отдельные привычки ускоряют износ, сначала перегрев, долгое поддержание заряда батареи на уровне 100% и частая разрядка до нуля перед выключением.

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