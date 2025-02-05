Boeing потеряла два миллиарда долларов из-за Starliner

Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковывается от Международной космической станции / © NASA В официальном отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания сообщила, что расходы на программу Starliner в 2024 году составили 523 миллиона долларов.
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