Как мигранты с Запада выгодно отличаются от мигрантов из Средней Азии

А собственно какая категория людей из Азиатских республик приезжают в Россию? Это не программисты, не ученые...., проще сказать, что это даже не городские жители.. Во всяком случае нет ни одного жителя столичных городов.. А в сельской местности этими людьми в сущности ни государство, ни духовенство не занимются, зато очень сильны различные ваххабисткие проповедники.. Вот эти люди, с ненавистью к России и русским и едут в Россию, за своим, за тем, что Россия "веками вывозила с его Родины, грабя его страну и народ"! И ведь этих полуграмотных людей уже нельзя перевоспитать, подобные суждения они впитали в себя с молоком матери...

АНГЕЛ АНГЕЛ

Что сравнивать нормальных и адекватных мигрантов с ордами пришлых мз средней азии. Они в советские времена ни когда не работали, дармоеды, гнали туда русских чтобы батрачили там за них. Кто то думает что их менталитет изменился? Россия для них халява и кормушка, а народ россии они рассматривают своими батраками и рабами которые должны их обслуживать... Снимите розовые очки и перестаньте в сказки верить о дружбе народов... Идет замещение коренного населения, радикальная исламизация и уничтожение православия, межэтнические ОПГ под крышами диаспор, наркотрафик и наркоторговля, подрыв здравоохранения и безопасности, распространение кожно венерических, туберкулеза и других заболевание, пришлые не привиты. Разворовывание социальных и пенсионных выплат коренного населения и т.д. Воровство и коррупция политиков и чиновников со всей вертикалью власти. Рост детской преступности сколоченных межэтнических несовершеннолетних группировок, которые надо выдворять с родителями, семьями и родственниками лишать гражданства России и выдворять в течении 72 часов за пределы России на свои исторические родины, как и с нетрадиционной сексуальгой ориентацией, конфискацией активов, имущества и без права посещения России... Не поступления налогов выдворение с выплатой налогов за время проведенное в России, ни каких социальных выплат и пенсий если нет 15 лет трудового стажа в России, бесплатного образования и медицинских услуг, лечения, запрет на приобретение любого оружия и средств самообороны и т.д. Ежеквартальные медкомиссии и освидетельствование на прием наркотиков и других запрещенных препаратов, УВД, тубдиспансер, психдиспансер и т.д. всех больных на родину, не работающих туда же...