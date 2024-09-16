Из-под немецкой палки. Прибалты страдали от фашистов, но ненавидят русских

Александр Ляхов Капитализм специально разделяет народы. Большущие средства брошены на создание пропогандистких мифов. Простой человек не может им противостоять.

АЛ Александр Ляхов В 80 годы служил в СА. В нашем дивизионе были прибалты, два литовца и один латыш. Нормальные надёжные ребята.