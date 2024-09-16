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Из-под немецкой палки. Прибалты страдали от фашистов, но ненавидят русских

Из-под немецкой палки. Прибалты страдали от фашистов, но ненавидят русских

В Прибалтийской операции сложили головы более 61 тыс. советских солдат. Но вместо благодарности заслужили от местных проклятия.

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Комментарии
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Александр Ляхов
Капитализм специально разделяет народы. Большущие средства брошены на создание пропогандистких мифов. Простой человек не может им противостоять.
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3 час.
АЛ
Александр Ляхов
В 80 годы служил в СА. В нашем дивизионе были прибалты, два литовца и один латыш. Нормальные надёжные ребята.
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3 час.
ВМ
Владимир Моргунов
..Россию заставят платить...ЗАСТАВЯТ-ЕСЛИ РОССИЯ БУДЕТ СЛАБОЙ !!! ЗАССАТ-ЕСЛИ РОССИЯ БУДЕТ СИЛЬНОЙ !!! ИЗ УРОКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ ДЕТСАДИКА !!!!
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2 час.

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