Q Tour 4 (2022). Результаты, турнирная таблица

﻿﻿18 — 20 марта 2022, Q Tour 4 по снукеру, Terry Griffiths Matchroom, Лланелли, Уэльс, Великобритании Победитель предыдущего турнира: — Q Tour 4 (2022) Все новости и результаты Q Tour 4 (2022) Квалификация Q Tour 4 (2022) Турнирная сетка: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 5 фреймов (до 3-х побед) 5 фреймов (до 3-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) Голосование — кто займет первое место?: Призовой фонд Q Tour 4 2022 по снукеру: Призовой фонд Q Tour 4 2022 Общий призовой фонд 12 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 2 500Финалист — £ 1 200 Полуфиналисты — £ 750 Четвертьфиналисты — £ 550 Участники 1/8 финала — £ 270 Участники 1/16 финала — £ 150 Наивысший брейк — [свернуть] Сенчури брейки Q Tour 4 2022 по снукеру: Cотенные серии Q Tour 4 2022 [свернуть] Финал Будет определён (-) Будет определён начало 20.