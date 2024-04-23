Друзья, напоминаем вам, что в субботу, 27 апреля, состоится общегородской субботник. Давайте вместе сделаем наш город чище!.
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Друзья, напоминаем вам, что в субботу, 27 апреля, состоится общегородской субботник. Давайте вместе сделаем наш город чище!.