РФ еще не закончила оценку ущерба и последствий удара по «Кропоткинской»

Подсчет ущерба и оценка долговременных последствий украинского удара по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» еще не завершены, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 февраля журналистам.
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