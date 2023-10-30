НПО требуют представить обоснование отзыва лицензии на вещание шести телеканалов

Центр независимой журналистики, Ассоциация электронной прессы и Центр Acces-Info выражают обеспокоенность по поводу приостановления действия лицензий на вещание шести телеканалов в связи с отсутствием четких объяснений, обосновывающих ограничительные меры.
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