Похороны четверых отравившихся детей начались в Красноярском крае

Похороны четверых отравившихся детей начались к Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС. На опубликованных агентством кадрах, сделанных в поселке Красная Сопка Назаровского района, видны приготовления к траурной церемонии.
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