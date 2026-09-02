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Российский поверенный в Париже отверг обвинения Франции по инциденту с БПЛА в Лейпциге

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Париже Александр Зезюлин отверг обвинения, предъявленные Москве в связи с инцидентом с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в аэропорту Лейпцига.

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