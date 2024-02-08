Nissan Murano уже не тот. У модели 2024 года могут выпадать стёкла на ходу

Автомобили Nissan Murano 2024 года отзывают из-за боковых стекол, которые могут выпадать на ходу. Уведомление об отзыве показывает, что автомобили были изготовлены с неправильной грунтовкой на боковых стеклянных панелях.
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