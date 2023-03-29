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Представитель МИД КНР Мао Нин: ведомство не обладает информацией о возможной встрече лидеров Украины и Китая

Представитель МИД КНР Мао Нин: ведомство не обладает информацией о возможной встрече лидеров Украины и Китая

Конкретной информации о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и его китайского коллеги Си Цзиньпина у МИД КНР нет.

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