Россию назвали причиной для рекордного повышения расходов восточных членов НАТО

14 членов НАТО, в числе которых лидируют Польша и Эстония, значительно подняли оборонные расходы до рекордных значений из-за успехов России на Украине и необходимости масштабной замены техники, которая ранее стояла на их вооружении и впоследствии была отправлена в рамках военной помощи Украине.