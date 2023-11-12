После полугодового снижения цены на жильё в Британии снова пошли вверх

Британское агентство недвижимости Savills ожидает, что средняя стоимость жилья в этой стране мира в 2025 году вырастет на 3,5% - до £255 500 и далее тоже будет рост, а именно в 2026 году на 5% и в 2027 году - на 6,5%.
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