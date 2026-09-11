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Медицина 2.0

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«Проблема с ЖКТ»: Почему зубные импланты меняют цвет

«Проблема с ЖКТ»: Почему зубные импланты меняют цвет

Елена Крохмалева в пресс-центре НСН указала на то, что профилактика не только эффективнее, но и экономически выгоднее лечения запущенных патологий.

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