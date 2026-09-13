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GB News пишет о подготовке Британии к резкому росту цен на топливо

GB News пишет о подготовке Британии к резкому росту цен на топливо

В Великобритании усилились опасения по поводу нового скачка цен на бензин и дизельное топливо на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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