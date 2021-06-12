Италия и Турция открыли Евро, Джокович не пустил Надаля в финал «Ролан Гаррос», Мостового заменил Евгеньев

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Впервые в истории чемпионатов Европы первый мяч на турнире забит в свои ворота 16-й чемпионат Европы по футболу стартовал в пятницу поединком между сборными Италии и Турции в Риме.