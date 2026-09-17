⚡️ ВС РФ поразили два сухогруза и транспортные объекты в Одесской области Один сухогруз поражен в порту «Черноморск», другой — на переходе морем в 11 км восточнее Одессы.
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