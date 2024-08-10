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«Каролина» выведет 12-й номер Эрика Стаала из обращения 12 января 2025 года. 39-летний форвард завершил карьеру в июле

В этот день на домашней арене команды из Роли пройдет специальная церемония. Ранее 39-летний нападающий подписал контракт с клубом на один день и завершил карьеру как игрок «Харрикейнс».

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