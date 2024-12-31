Военные отразили попытку атаки беспилотниками в нескольких регионах России

Сегодня ночью силы ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников в разных регионах страны. По данным Минобороны, 25 дронов сбили над Брянской областью, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, а также в Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областях.