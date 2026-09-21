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ИА Регнум

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Мишустин назвал национальные цели России безусловным приоритетом бюджета

Мишустин назвал национальные цели России безусловным приоритетом бюджета

Безусловный приоритет при распределении бюджета отдан финансовому обеспечению национальных целей России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

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