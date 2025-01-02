Новозеландский боец ММА Уилсон скончался в новогоднюю ночь в 26 лет

Новозеландский боец ММА Хакарайя Уилсон умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщает Daily Mail. Тело спортсмена было обнаружено 1 января Гисборне, куда Уилсон приехал, чтобы посетить на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines.