Новозеландский боец ММА Уилсон скончался в новогоднюю ночь в 26 лет

Новозеландский боец ММА Хакарайя Уилсон умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщает Daily Mail. Тело спортсмена было обнаружено 1 января Гисборне, куда Уилсон приехал, чтобы посетить на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines.
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