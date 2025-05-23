Политика как он...
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Политика как она есть

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В России заочно арестовали комбрига ВСУ

В России заочно арестовали комбрига ВСУ

Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении командира 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Коробки, который обвиняется в преступлениях террористической направленности.

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