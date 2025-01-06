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«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ провели благотворительную акцию «Мишкопад»

«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ провели благотворительную акцию «Мишкопад»

Все собранные средства от продажи игрушек, которые БЕТСИТИ удвоил, отправились в фонд «Дарина» на лечение детей.

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