❗️На сайте конкурса проектов местных инициатив завершилось голосование. В этом году от Новоаннинского района было представлено 10 инициатив.
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❗️На сайте конкурса проектов местных инициатив завершилось голосование. В этом году от Новоаннинского района было представлено 10 инициатив.