Фигурное катание. Кубок Первого канала. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Алина Загитова, чьи команды побеждали на Кубке Первого канала три раза подряд, пытается сохранить свой титул в битве с командой Анны Щербаковой, которая с отрывом лидирует по итогам предыдущего соревновательного дня.
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