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Фигурное катание. Кубок Первого канала. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Алина Загитова, чьи команды побеждали на Кубке Первого канала три раза подряд, пытается сохранить свой титул в битве с командой Анны Щербаковой, которая с отрывом лидирует по итогам предыдущего соревновательного дня.

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