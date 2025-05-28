Экс-супруга Хью Джекмана шокирована предательством актёра: он перевёз новую возлюбленную в их особое место

69-летняя Деборра Ли Фернесс возмущена тем, что Хью Джекман, в браке с которым она прожила 27 лет, позволил себе перевезти новую пассию — 50-летнюю Саттон Фостер — в пентхаус стоимостью в миллион долларов в Нью-Йорке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии