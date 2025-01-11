Спектакль-посвящение Майе Плисецкой

В театре «У Никитских ворот» еще осенью случилась долгожданная премьера. Спектакль «Я — Майя» — посвящение великой русской балерине Майе Плисецкой, чье 100-летие со дня рождения страна отметит во второй половине 2025 года.
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