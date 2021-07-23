Мигранты «делят» наши города: Время «закручивать гайки»

Сергей ЕПолитикаМигранты «делят» наши города: Время «закручивать гайки» Конечно, и в советское время групповые драки случались, однако от мигрантских разборок они отличались кардинально.Вернуться к статье1610НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ХомутовДавно пора! Лучше поздно, чем никогда!туся петровауже поздно !!!IAIness AarteeВласти делят а не мигранты? Всё мало, устроили жизнь всем!ЛНЛюдмила Нефедова!!!???Планета ЗемляА некоторые ещё верещат, что мигрантов мало, надо прям самолётами завозить. Тут местным работы нету, а им мигрантов подавай.GKGennadiy KozyrevСтатья по теме: http://kozyrev-gi.ru/pages/domostroj-po-tadzhikski/Сережа ХорошийНу во первых где столько тюрем наберешься, если их садить в таких масштабах, а не проще ужесточить контроль на границах и вообще не пускать их сюда, а если пускать, то энное количество установленных лимитов, а то дурдом получается, сами по напустим, плюс незаконное пересечение границ, а потом сами же и отлавливают, на предмет выдворения из страны, где логика?!ЕАЕвгений АлексеенкоНе стоит щадить и сотни тысяч (если не миллионы) иностранцев, пребывающих в России незаконно. Отношение к ним обычно как к этаким шалунишкам, которых в самом крайнем случае надо выслать из страны и больше не пускать. А ведь незаконное пересечение границ страны – это статья 322 УК РФ, максимальное наказание по которой – до 2 лет, а если речь идёт о группе – то и до 6 лет! И это наказание должно применяться тоже по максимуму, причём «сначала отсидка – потом высылка». Иначе мигранты Россию просто уважать не будут: трудно уважать страну, которая сама себя не уважает, позволяя чужакам творить что угодно на своей территории.Власть должна быть гораздо ответственнее,а не такая как сейчас.Alex НемоЧестно говоря я вообще не понимаю что происходит с законодательство в России. Практически во всех странах действует простое правило - иммигрант попавшийся на преступной деятельности автоматом идет на выдворение. А нелегальные имигранты выловленые на территории страны автоматом отправляются в пересылочные лагеря, а оттуда к себе не родину. Количества желающих прорваться это не уменьшает, но зато резко снижает эффект от ОПГ под прикрытием диаспор.Александр ЗиборовУвы, делёжка российских городов произошла после того, как в сторону было отодвинуто коренное большинство России, которое повсеместно дискриминируется... Давно пора начать возвращение России россиянам.ИИванкакой то беспредел. При царе они боялись городового, а сейчас менты боятся их, если они в стае.кормчийА ментам не надо бояться ,чуть что -огонь на поражение ! Россия это не Пиндосия ,за чебуреков не будет вставать на колени !Александр Русда этих паскуд давно пора стрелять....дайте эту возможность тем,кто пережил события 90-х...во век не забуду ферганские события....а теперь эти зачатые через рот ишаком будут тут командовать?сжигать пачками,не смотря на пол и возрастЮШЮрий ШестаковЗаконы должны строго РАБОТАТЬ! Без поблажек и без скидок на "не понимаю", "не знаю". Когда русских и других русскоязычных убивали, насиловали, изгоняли из своих домов в 90-х в "братских" республиках не было для них никакой пощады, никто не смог их защитить от творящегося беспредела. Теперь сыны тех трудятся здесь в России и нельзя допустить, чтобы они почувствовали слабину закона и продажность отдельных чиновников. Не хочу, чтобы здесь образовывались изолированные гетто закрытых национальных сообществ - это реальная угроза стабильности России!Александр ПершинТак это уже есть . К примеру - Краснодарский край почти весь заселен армянами , да и весь бизнес там принадлежит армянам .Игорь ЕмельяновНельзя допускать до такого ситуации, как с мигрантами в Швеции. Когда они обнаглели до такой степени, что требуют выселять шведов из их собственной страны.Комментировать
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