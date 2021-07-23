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Мигранты «делят» наши города: Время «закручивать гайки»

Мигранты «делят» наши города: Время «закручивать гайки»

Конечно, и в советское время групповые драки случались, однако от мигрантских разборок они отличались кардинально.

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Владимир Хомутов
Давно пора! Лучше поздно, чем никогда!
туся петрова
уже поздно !!!
Iness Aartee
Власти делят а не мигранты? Всё мало, устроили жизнь всем!
Людмила Нефедова
!!!???
Планета Земля
А некоторые ещё верещат, что мигрантов мало, надо прям самолётами завозить. Тут местным работы нету, а им мигрантов подавай.
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: http://kozyrev-gi.ru/pages/domostroj-po-tadzhikski/
Сережа Хороший
Ну во первых где столько тюрем наберешься, если их садить в таких масштабах, а не проще ужесточить контроль на границах и вообще не пускать их сюда, а если пускать, то энное количество установленных лимитов, а то дурдом получается, сами по напустим, плюс незаконное пересечение границ, а потом сами же и отлавливают, на предмет выдворения из страны, где логика?!
Евгений Алексеенко
Не стоит щадить и сотни тысяч (если не миллионы) иностранцев, пребывающих в России незаконно. Отношение к ним обычно как к этаким шалунишкам, которых в самом крайнем случае надо выслать из страны и больше не пускать. А ведь незаконное пересечение границ страны – это статья 322 УК РФ, максимальное наказание по которой – до 2 лет, а если речь идёт о группе – то и до 6 лет! И это наказание должно применяться тоже по максимуму, причём «сначала отсидка – потом высылка». Иначе мигранты Россию просто уважать не будут: трудно уважать страну, которая сама себя не уважает, позволяя чужакам творить что угодно на своей территории.Власть должна быть гораздо ответственнее,а не такая как сейчас.
Alex Немо
Честно говоря я вообще не понимаю что происходит с законодательство в России. Практически во всех странах действует простое правило - иммигрант попавшийся на преступной деятельности автоматом идет на выдворение. А нелегальные имигранты выловленые на территории страны автоматом отправляются в пересылочные лагеря, а оттуда к себе не родину. Количества желающих прорваться это не уменьшает, но зато резко снижает эффект от ОПГ под прикрытием диаспор.
Александр Зиборов
Увы, делёжка российских городов произошла после того, как в сторону было отодвинуто коренное большинство России, которое повсеместно дискриминируется... Давно пора начать возвращение России россиянам.
Иван
какой то беспредел. При царе они боялись городового, а сейчас менты боятся их, если они в стае.
кормчий
А ментам не надо бояться ,чуть что -огонь на поражение ! Россия это не Пиндосия ,за чебуреков не будет вставать на колени !
Александр Рус
да этих паскуд давно пора стрелять....дайте эту возможность тем,кто пережил события 90-х...во век не забуду ферганские события....а теперь эти зачатые через рот ишаком будут тут командовать?сжигать пачками,не смотря на пол и возраст
Юрий Шестаков
Законы должны строго РАБОТАТЬ! Без поблажек и без скидок на "не понимаю", "не знаю". Когда русских и других русскоязычных убивали, насиловали, изгоняли из своих домов в 90-х в "братских" республиках не было для них никакой пощады, никто не смог их защитить от творящегося беспредела. Теперь сыны тех трудятся здесь в России и нельзя допустить, чтобы они почувствовали слабину закона и продажность отдельных чиновников. Не хочу, чтобы здесь образовывались изолированные гетто закрытых национальных сообществ - это реальная угроза стабильности России!
Александр Першин
Так это уже есть . К примеру - Краснодарский край почти весь заселен армянами , да и весь бизнес там принадлежит армянам .
Игорь Емельянов
Нельзя допускать до такого ситуации, как с мигрантами в Швеции. Когда они обнаглели до такой степени, что требуют выселять шведов из их собственной страны.

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