Не пустили на похороны? Орлова дала комментарий о скандале с семьей Заворотнюк

Выяснилось, почему певица пропустила траурное мероприятие. Анастасия Заворотнюк Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressОльга Орлова сразу после смерти Анастасии Заворотнюк выдала секрет, который хранила на протяжении нескольких лет.
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