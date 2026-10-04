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Тульская область под надежной защитой: силы ПВО ликвидировали 13 украинских дронов

Тульская область под надежной защитой: силы ПВО ликвидировали 13 украинских дронов

ТУЛА, 4 октября, ФедералПресс. В ночь на 4 октября над территорией Тульской области была пресечена очередная попытка киевского режима атаковать мирные объекты с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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