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Месси завершил выступления в национальной сборной. Пять главных матчей аргентинца

Месси завершил выступления в национальной сборной. Пять главных матчей аргентинца

Фото: Reuters/Maria Lysaker Содержание 2005 год — победа в финале юношеского чемпионата мира 2014 год — разочарование в финале чемпионата мира 2016 год — надлом в финале Кубка Америки 2021 год — облегчение в финале Кубка Америки 2022 год — триумф в финале чемпионата мира Футболист Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины после поражения от Испании в финале чемпионата мира.

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