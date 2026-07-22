Месси завершил выступления в национальной сборной. Пять главных матчей аргентинца

Фото: Reuters/Maria Lysaker Содержание 2005 год — победа в финале юношеского чемпионата мира 2014 год — разочарование в финале чемпионата мира 2016 год — надлом в финале Кубка Америки 2021 год — облегчение в финале Кубка Америки 2022 год — триумф в финале чемпионата мира Футболист Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины после поражения от Испании в финале чемпионата мира.