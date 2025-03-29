На Украине назвали последствия отказа подписать ресурсную сделку с США для Зеленского

Депутат Дубинский: Отказ от ресурсной сделки с США станет концом Зеленского Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале назвал последствия отказа подписать ресурсную сделку с США для президента Украины Владимира Зеленского.