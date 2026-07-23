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Климов рассказал о значении встречи Лаврова и Рубио

Климов рассказал о значении встречи Лаврова и Рубио

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства США Марко Рубио была полезной, несмотря на разногласия сторон.

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