Климов рассказал о значении встречи Лаврова и Рубио

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства США Марко Рубио была полезной, несмотря на разногласия сторон.
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