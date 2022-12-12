«Колорадо» прервал серию из 4 поражений, одолев «Сент-Луис» (3:2 ОТ). «Эвеланш» идут 3-ми в своем дивизионе

«Колорадо» одержал волевую победу над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). К 60-й минуте «Эвеланш» проигрывали 2:3, но за 9 секунд до конца 3-го периода Микко Рантанен сравнял счет, а на 29-й секунде овертайме он же забил победный гол.