«Колорадо» прервал серию из 4 поражений, одолев «Сент-Луис» (3:2 ОТ). «Эвеланш» идут 3-ми в своем дивизионе

«Колорадо» одержал волевую победу над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). К 60-й минуте «Эвеланш» проигрывали 2:3, но за 9 секунд до конца 3-го периода Микко Рантанен сравнял счет, а на 29-й секунде овертайме он же забил победный гол.
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
- Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека
Свежие комментарии