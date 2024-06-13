Цветение алоэ в городе синих окон и дверей. Марокко

Если вы попадёте в портовый город Эс-Сувейра, постарайтесь не пропустить это яркое зрелище. По приезде туда не знала куда пойти для начала - на рыбный рынок в порту, откуда наносило рыбным духом, или в медину, которая требовала тщательного обхода.