Цветение алоэ в городе синих окон и дверей. Марокко

Если вы попадёте в портовый город Эс-Сувейра, постарайтесь не пропустить это яркое зрелище. По приезде туда не знала куда пойти для начала - на рыбный рынок в порту, откуда наносило рыбным духом, или в медину, которая требовала тщательного обхода.
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