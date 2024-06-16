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Аргументы и Факты

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В ростовском СИЗО в заложниках оказался начальник управления УФСИН области

В ростовском СИЗО в заложниках оказался начальник управления УФСИН области

В СИЗО Ростовской области среди заложников оказался начальник оперативного управления ГУ ФСИН по региону Александр Богма, сообщила в своем Telegram-канале журналист, член Совета по правам человека Ева Меркачева.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Вот это прошляпили¡? Хороши охранники!?
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14 час.

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