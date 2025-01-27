Лариса Шеслер: Актом гражданского мужества становится возложение цветов к памятнику 1812 года

В Николаеве: ВОЗВРАЩЕНИЕ НАШЕЙ ИСТОРИИ День Победы в Отечественной войне 1812 года.СЕГОДНЯ в январе 2025 года , по сложившейся традиции, к памятнику героям войны 1812 года , что на улице Пушкинской, были возложены цветы.
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