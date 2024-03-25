Захарова высмеяла заявления США о непричастности Киева к теракту: «Не было, и точка»

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Госдепартамент США изобрел новую форму бездоказательных формулировок, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение Госдепа о непричастности Украины к теракту в Crocus City Hall.
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