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Парламентская газета

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Депутат Хамзаев предложил запретить производство и ввоз вейпов в РФ

Депутат Хамзаев предложил запретить производство и ввоз вейпов в РФ

Необходим полный запрет производства, продажи и ввоза в Россию вейпов, сказал член Комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев 28 января на круглом столе в Госдуме на тему: «Вейпы как угроза общественному здоровью».

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