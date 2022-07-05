Политолог Шаповалов назвал «идеологической обработкой» новый проект США в отношении Грузии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал программу по подготовке школьных учителей в Грузии, которую намерено запустить Американское агентство по международному развитию (USAID).
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал программу по подготовке школьных учителей в Грузии, которую намерено запустить Американское агентство по международному развитию (USAID).
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