За неделю в травмпункте Рязанской БСМП помогли 673 пациентам

Чаще всего рязанцы обращались в больницу с ушибами – за неделю поступило 272 человека. Переломы диагностировали у 121 рязанца, 119 пациентов поступили в учреждение с растяжениями, с ранами – 137 человека.
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