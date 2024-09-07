Лето 2024 года признали самым жарким в истории метеонаблюдений

Наибольшее повышение температуры наблюдалось в Средиземноморье и Восточной Европе Лето 2024 года стало самым жарким в истории метеонаблюдений, пишет Bloomberg со ссылкой на данные европейской климатической службы Copernicus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии