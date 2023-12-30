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Культуромания

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На «Интервидение» правительство выделило 600 млн рублей

На «Интервидение» правительство выделило 600 млн рублей

На конкурс популярной песни «Интервидение», которое пройдет в 2024 году в Санкт-Петербурге, правительство выделило 600 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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