"Больше ни ногой": гражданин России, освобождённый из тунисской тюрьмы, рассказал, как прошло возвращение на родину

На то, чтобы покинуть страну, тунисские власти дали пять часов.Гражданин России, освобождённый из тунисской тюрьмы, в беседе с "РИА Новости" заявил, что в ближайшие годы, а может, и до конца жизни не собирается возвращаться в Тунис.